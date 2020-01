Tragedia nel Cadore: giovane scivola sul sentiero ghiacciato e muore a 18 anni

Posted on

Cambio alla direzione della Cassa Rurale di Pergine. Da oggi, 1° luglio, Paolo Carazzai sostituisce Mauro de Manincor, andato in pensione Pergine Valsugana (Trento) – Cambio dei vertici alla Cassa Rurale di Pergine. Dal primo luglio è cambiato il direttore: Mauro de Manincor, andato in pensione, ha passato il testimone a Paolo Carazzai (ex Unicredit). Il primo […]