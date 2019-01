Tragedia nel Bellunese: anziana muore travolta da un’auto

Print This Post

La vittima è una pensionata di 75 anni

Belluno – La donna, Maria Cappello, è stata investita venerdì sera, intorno alle 17 di fronte casa a Meano di Santa Giustina.

L’anziana, ha perso la vita in prossimità del passaggio pedanale segnalato sulla strada sp2, era appena uscita dal negozio di carni e stava tornando a casa.

Per cause in corso di accertamento è stata travolta da una Panda, condotta da un giovane che si è fermato e ha prestato soccorso. Sul posto i sanitari, i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Santa Giustina.