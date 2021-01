Valanga in Val Senales: le vittime sono l’ex presidente delle Raiffeisen e la moglie

Michael Gruener, 65 anni, aveva diretto la Cassa centrale per 23 anni fino allo scorso giugno. La moglie Monika Gamper aveva 52 anni

NordEst – Due persone sono morte sotto una valanga. Le vittime sono marito e moglie della zona. L’incidente si è verificato intorno a mezzogiorno sopra Maso Corto a 2.200 metri di altezza.

I primi soccorsi

Sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino, l’elisoccorso Pelikan 2, un elicottero del soccorso alpino austriaco, i carabinieri. L’allarme è stato lanciato da testimoni, che hanno visto la slavina investire un gruppo di scialpinisti. Purtroppo per i due scialpinisti non c’è stato nulla da fare.

Le vittime

Le vittime sono marito e moglie e vivevano in Val Senales. Gli elicotteri di soccorso in un primo tempo non hanno potuto levarsi in volo per la fitta nebbia che ostacolava la visibilità. Questo ha comportato un ritardo di circa 20 minuti nei soccorsi. Quando il meteo è migliorato sono arrivati sul posto un elicottero austriaco e il Pelikan 2, che hanno portato i soccorritori in quota. Sono stati mobilitati in tutto un centinaio di uomini tra soccorso alpino dei paesi vicini e vigili del fuoco.

ll pericolo valanghe su gran parte delle Dolomiti, dopo le nevicate di questi giorni, è marcato (grado 3 di 5). Quasi esattamente un anno fa, il 28 dicembre 2019, una valanga investì alcuni sciatori sulla pista “Teufelsegg” in val Senales, provocando la morte di una donna di 25 e di sua figlia di sette e di un’altra bambina sempre di sette anni, tutte provenienti dalla Germania.