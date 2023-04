Tragedia in Val di Sole: runner ritrovato senza vita nei boschi, si teme attacco di un orso

Sono in corso indagini a tutto campo a Caldes dove un giovane di 26 anni, di cui non si avevano notizie dal pomeriggio di mercoledì 5 aprile, è stato trovato privo di vita. La nota della Provincia di Trento: “Uomo ritrovato privo di vita. Accertamenti in corso” . Nei mesi scorsi un’aggressione nei boschi trentini ad un escursionista

Notizia in aggiornamento

Trento – I carabinieri e le autorità investigative stanno effettuando i rilievi, operazione che sta coinvolgendo anche i forestali della Provincia.Tra le ipotesi al vaglio infatti anche quella legata all’aggressione da parte di un animale selvatico. Andrea Papi, questo il nome del runner di 26 anni, si era diretto verso il monte Peller per correre. Il suo corpo è stato trovato intorno alle tre di questa notte dopo una ricerca che ha coinvolto anche i droni dei vigili del fuoco. A trovare il cadavere i cani molecolari.

Papi era laureato in scienze motorie e frequentava spesso i boschi della zona. Non aveva con sé cani; il medico legale dovrà accertare se l’aggressione, l’ipotesi più plausibile è che si sia trattato di un orso. Non è ancora esclusa però, la possibilità che il giovane sia deceduto per altre cause. Sul posto anche il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti assieme al dirigente della protezione civile Raffaele De Col. Alle 8 si è svolta a Malè una riunione dei sindaci della zona, assieme alla Protezione civile e alla Provincia.

La precedente aggressione

Un mese fa un orso aveva aggredito un escursionista nei pressi di malga Mandriole, in val di Rabbi, che si trova a pochi chilometri di distanza da Cades, dove la scorsa notte è stato trovato morto il runner 26enne. La val di Rabbi è una laterale della val di Sole. Scientifica e medico legale devono ancora stabilire il tipo di animale che ha ucciso il giovane. Il 5 marzo, Alessandro Cicolini di 39 anni, era in montagna con il cane, quando l’orso quando è stato attaccato improvvisamente da un orso che l’ha ferito al braccio e alla testa. L’escursionista era comunque riuscito mettersi in salvo e a chiedere aiuto. Il plantigrado, denominato MJ5, un maschio di 18 anni, è stato poi identificato grazie alle tracce organiche e il 10 marzo il presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti ha ordinato la sua cattura e l’abbattimento che però, per il momento, non è ancora avvenuto. Le associazioni animaliste hanno protestato contro il provvedimento.