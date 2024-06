Tragedia in Presanella: un morto e un ferito

La vittima è un giovane veronese

In aggiornamento

NordEst – Due escursionisti (uno della provincia di Verona, l’altro di Fidenza), sono scivolati e precipitati mentre percorrevano la via alpinistica Faustinelli, sulla cima della Presanella: uno è morto, l’altro è rimasto ferito. La vittima è un giovane veronese.

I due avevano lasciato l’auto al parcheggio Pozzi Alti, sopra Vermiglio, poi, attorno alle tre di notte, erano saliti verso l’attacco della via e procedevano in cordata. L’incidente tra le 6:30 e le 7, in un tratto misto neve – roccia. Sul posto il Soccorso Alpino, la Guardia di Finanza e i sanitari. Il ferito è stato ricoverato al Santa Chiara di Trento.