Tragedia di Bolzano, fissati i funerali di Laura e Peter: il 18 giugno in duomo a Bolzano

Bolzano – La cerimonia è stata fissata in duomo per le ore 11, come riportano i quotidiani Alto Adige e Corriere dell’Alto Adige. L’accesso al duomo sarà consentito nel rispetto delle norme anti-Covid, mentre le telecamere non saranno ammesse durante la liturgia. Le due salme saranno poi cremate.

La giudice per le indagini preliminari Carla Scheidle ha disposto l’archiviazione del procedimento a carico della quarantunenne amica di Benno Neumair, il bolzanino reo confesso dell’omicidio dei suoi genitori, Laura e Peter. Subito dopo aver commesso il duplice delitto e gettato i cadaveri nel fiume Adige, la sera del 4 gennaio, Benno andò ad Ora a trovare l’amica, con la quale aveva da poco allacciato una relazione, e trascorse la notte a casa sua.

Appena arrivato, Benno si fece una doccia e la donna decise di lavare i vestiti che lui aveva indossato, mettendoli in un armadio. Benno non le disse nulla dell’omicidio, e quindi lei all’epoca, ne era all’oscuro. Il 18 gennaio Benno venne poi indagato per omicidio e occultamento di cadavere, ed il giorno successivo i carabinieri del Ris fecero una perquisizione anche a casa dell’amica, chiedendo se lei avesse dei vestiti od altri oggetti di Benno: lei rispose di no, mentendo agli inquirenti, i quali l’avevano informata che Benno era indagato per omicidio e occultamento di cadavere.

Il 22 gennaio la donna, dopo essersi consultata con un avvocato, si presentò in Procura spiegando di avere, in realtà, i vestiti di Benno e li consegnò agli inquirenti. La donna disse di aver mentito in precedenza in quanto era molto spaventata dalla grave vicenda nella quale era rimasta, suo malgrado, improvvisamente coinvolta.