Tragedia della strada in Alto Adige: sei morti, arrestato automobilista

Notte drammatica in Valle Aurina

Bolzano – E’ in stato d’arresto l’automobilista che provocato l’incidente con sei morti la scorsa notte in valle Aurina.

L’accusa è di omicidio stradale e lesioni stradali. Si tratta di un 28enne della zona, che sarebbe risultato positivo all’alcoltest.

L’auto è piombata a tutta velocità sul gruppo di ragazzi germanici, età fra i 20 e i 25 anni, in vacanza in Alto Adige e che erano di fianco ad un pullman che avrebbe dovuto riportarli in albergo, dopo una serata passata in una discoteca.

Alla guida dell’auto, con un tasso alcolemico pare superiore alla norma, un 28 enne di Chienes, che attualmente è piantonato all’ospedale di Brunico per accertamenti.

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale.

Nel violentissimo impatto 6 ragazzi, tutti di nazionalità germanica, sono morti sul colpo.

Altri 11 sono rimasti feriti, fra questi anche due altoatesini, che hanno riportato solo ferite lievi.

Quattro, invece, sempre germanici, sono in gravi condizioni, fra le quali una donna trasportata nella notte con l’elicottero dell’Aiut Alpin Dolomites ad Innsbruck.

Gli altri feriti sono ricoverati a Brunico e Bolzano.Sul posto diverse ambulanze, i vigili del fuoco volontari della zona e i carabinieri.