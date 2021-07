Soccorso, è deceduto poco dopo. Il partecipante aveva preso parte a una staffetta di quattro persone. All’altezza della vecchia Rossalm l’atleta altoatesino si è accasciato all’improvviso. Poco dopo hanno raggiunto il posto degli altri partecipanti, tra i quali anche un medico d’emergenza e sono iniziate subito le manovre salvavita. Poco dopo sono arrivati sul posto i soccorritori e infine anche l’elicottero Pelikan 2 dell’elisoccorso. Purtroppo, però, non c’è stato più nulla da fare per l’atleta. Gli organizzatori dell’ASV Brixen Dolomiten Marathon, hanno annullato la premiazione in programma alle ore 18.