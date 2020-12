Tragedia ad Arsiè: Adriano Faoro e Sabrina De Pellegrin ritrovati senza vita: stroncati dal monossido di carbonio

Sono stati trovati morti domenica intorno a mezzogiorno nella casa in via di ristrutturazione di proprietà dell’uomo. Inutili i soccorsi

NordEst – Sono stati ritrovati senza vita, stroncati dalle esalazioni di monossido di carbonio. Sono morti così ad Arsiè, in provincia di Belluno, Adriano Faoro e Sabrina De Pellegrin, cinquantenni, nella loro casa in via di ristrutturazione, in via San Sebastiano ad Arsiè. All’origine della tragedia, il malfunzionamento di una stufa a gas.

A dare l’allarme gli amici alcuni amici della coppia si sono preoccupati nella mattinata di domenica poichè non avevano notizie da ore dei due. Secondo una prima ricostruzione Adriano Faoro e Sabrina De Pellegrin sono morti nella notte tra sabato e domenica mentre dormivano. All’arrivo i soccorritori del Suem 118 hanno dovuto rompere il vetro di una porta, ma i tentativi di rianimare la coppia sono stati inutili.

Monossido, Ulss1 Dolomiti invita a fare attenzione

Il monossido di carbonio (CO) è un gas inodore, incolore e insapore, assorbito dall’uomo per via respiratoria, che viene prodotto a causa di una combustione incompleta, in carenza di ossigeno.

L’avvelenamento da monossido di carbonio è la causa di morte più diffusa tra gli avvelenamenti. Una volta respirato, il monossido si lega all’emoglobina, impedendo il normale afflusso di ossigeno agli organi e ai tessuti. Il primo organo che ne risente è il cervello. I primi sintomi che compaiono sono cefalea, nausea, vertigini. Quando l’intossicazione è più grave si arriva alla perdita di coscienza e successivamente al decesso. In caso di intossicazione acuta da CO, è necessaria la rapida somministrazione di ossigeno, eventualmente attraverso la camera iperbarica.

Ecco il decalogo dello SPISAL dell’ULSS Dolomiti per evitare la formazione di monossido di carboni:.

Far installare l’apparecchio di nuovo acquisto da personale tecnico abilitato; Controllare regolarmente gli impianti di combustione, in particolare l’ integrità delle parti di espulsione dei fumi; Controllare l’efficienza del tiraggio; Sottoporre a regolare manutenzione l’impianto, secondo le indicazioni del costruttore, ma consigliabile almeno una volta all’anno; Controllare che il tubo di espulsione fumi non sia ostruito da materiale estraneo, e che sia stato regolarmente pulito; Controllare la tipologia di combustibile: nel caso di utilizzo di legna, questa deve essere secca e non contaminata da vernici, olii o altri componenti estranei; Non fare uso di bracieri per il riscaldamento di ambienti chiusi; Non installare apparecchi di combustione nel bagno e nelle stanze da letto; Controllare che il locale abbia aperture in grado di garantire un apporto di aria dall’esterno, ricavando le apposite prese di ventilazione; Dotare il locale di rilevatore di monossido di carbonio che avverte, con allarme sonoro, del superamento di soglie pericolose per la salute; trattasi di dispositivi facilmente reperibili sul mercato a costi contenuti.

