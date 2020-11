Posted on

Il rito, presieduto dall’arcivescovo di Trento Bressan, si terrà dal 3 al 5 febbraio Trento – Un pellegrinaggio a Roma per 200 trentini dal 3 al 5 febbraio, in occasione del Giubileo straordinario della Misericordia, che parteciperanno a un’udienza con Papa Francesco e visiteranno il presepe trentino allestito in piazza San Pietro, prima della sua […]