Incidente a Roncone: si ribalta col trattore, muore contadino di 63 anni

Incidente mortale nei boschi, mercoledì nel tardo pomeriggio in Val Giudicarie

Trento – Un uomo di 63 anni ha perso la vita in seguito al ribaltamento del proprio trattore.

Il fatto è accaduto nel Comune di Sella Giudicarie, nei pressi del rifugio La Rocca, poco sopra l’abitato di Roncone.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori con il supporto dei vigili del fuoco volontari, ma per l’uomo non c’era niente da fare, è deceduto sul colpo. In zona è intervenuto anche l’elisoccorso con l’equipe medica.

E’ il secondo incidente mortale della giornata in Trentino. In mattinata un escursionista aveva perso la vita in seguito ad una caduta sul Brenta.