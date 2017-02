Tracce d’autore 2017, rappresentazioni giovanili di sogni, fantasie e realtà immaginarie: iscrizioni entro il 25 febbraio

Print This Post

Primiero (Trento) – C’è ancora spazio, nella nostra realtà contemporanea così concreta e ipertecnologica, per il mondo della fantasia e dell’immaginazione? Siamo ancora “fatti della stessa sostanza dei sogni”, come sosteneva Shakespeare? E quali forme può assumere oggi la dimensione del “Fantastico” nelle rappresentazioni artistico-letterarie delle nuove generazioni? E’ quello che intende scoprire la II edizione del Concorso artistico-letterario Tracce d’autore, un’iniziativa promossa dall’Istituto Superiore di Primiero in collaborazione con vari soggetti locali.

La prima edizione

Dopo il successo della prima edizione 2016, in cui quasi 70 studenti si erano impegnati nel “Leggere le montagne”, questa II edizione di Tracce d’Autore, ispirandosi alle parole di Shakespeare, vuole cercare di esplorare il mondo del Fantastico in tutte le sue possibili sfaccettature, per riscoprire, attraverso la parola e la rappresentazione artistica, il profondo legame dell’individuo con le infinite direzioni della fantasia, del sogno e dell’immaginazione creativa.

I partecipanti avranno quattro ore di tempo per realizzare la propria opera “fantastica” ispirata al tema di Tracce d’autore. La partecipazione al concorso è gratuita: basta consegnare entro il prossimo 25 febbraio il modulo di iscrizione (scaricabile dal sito www.scuoleprimiero.it) alla Segreteria dell’Istituto superiore di Primiero, o alle prof.sse G. D’Agostini, A. Piva e L. Zancanaro, referenti del progetto.

La Giuria del concorso

E’ composta da Docenti della Scuola Secondaria di I e II secondo grado di Primiero e da rappresentanti della Bottega dell’Arte e delle Biblioteche di Primiero, selezionerà le opere migliori per le categorie juniores (studenti di scuola media e del primo biennio superiore) e Seniores (studenti del triennio superiore). Saranno premiate le opere che meglio interpreteranno il tema Siamo fatti della stessa sostanza dei sogni nell’ambito delle due sezioni: “Scrittura creativa” (testi narrativi o poetici) e “Arte e immagine” (opere artistiche a tecnica tradizionale o multimediale). I nominativi dei vincitori saranno pubblicati sul sito dell’IC Primiero.

La premiazione

Avverrà nel corso della mattinata del 24 marzo prossimo all’Auditorium intercomunale di Primiero, dove i vincitori riceveranno premi del valore massimo di 200 euro spendibili presso le imprese e le attività commerciali di Primiero che, con la loro disponibilità, hanno sostenuto e reso possibile anche quest’anno l’iniziativa. Allieterà la cerimonia di premiazione anche la replica dello spettacolo I vestiti dell’imperatore, realizzato dagli alunni della scuola primaria di San Martino di Castrozza.