“Tracce d’ Autore”, l’Istituto Comprensivo di Primiero premia la fantasia e il talento dei giovani artisti

Connect on Linked in

“Fantastico” e “Siamo fatti della stessa sostanza dei sogni” sono i temi che hanno ispirato i 104 iscritti al concorso

Primiero (Trento) – In un Auditorium gremito da più di 400 studenti si è svolta, nei giorni scorsi, la premiazione dei vincitori di Tracce d’autore, il Concorso artistico-letterario promosso dall’Istituto Superiore di Primiero, in collaborazione con Enti ed attività locali.

Obiettivo del Concorso è quello di valorizzare la creatività e la libera interpretazione dei più giovani, invitati a confrontarsi con il mondo dell’arte e della letteratura in modo più personale e creativo. In questa II edizione gli artisti in gara, tutti tra i 12 e i 19 anni, hanno tratto ispirazione dalle parole di W. Shakespeare “Siamo fatti della stessa sostanza dei sogni” e dato vita, in sole 4 ore di tempo, alla propria interpretazione di “Fantastico” – il tema chiave del Concorso – attraverso un racconto, una poesia o una rappresentazione grafica.

Un caleidoscopio di immagini

Ne è emerso un caleidoscopio di immagini fantasiose e simboli evocativi che ha piacevolmente sorpreso gli organizzatori, indubbiamente soddisfatti sia per i numeri raggiunti – 104 iscritti contro i circa 70 dello scorso anno – sia, e soprattutto, per l’impegno e il talento evidenziati da tutti i concorrenti. Anche i bravissimi alunni della Scuola Primaria di San Martino di Castrozza hanno partecipato all’iniziativa allietando la cerimonia di premiazione con lo spettacolo teatrale “I vestiti nuovi dell’imperatore” e con una loro rappresentazione del tema “Fantastico”.

Particolarmente ardua la scelta delle opere migliori per la giuria del Concorso, composta da insegnanti dell’Istituto Superiore di Primiero, da rappresentanti della Bottega dell’Arte e delle Biblioteche di Fiera di Primiero e Canal San Bovo e dall’artista Nicola Degiampietro. Per valorizzare le molte opere meritevoli, sono stati assegnati, oltre ai 12 premi previsti, anche tre premi ex aequo.

Ecco i nomi dei vincitori

CATEGORIA JUNIORES (alunni dalla II media alla I superiore)

Sezione Scrittura creativa – Categoria Iuniores

Tiziano Bettega (I A Istituto Tecnico Economico); 2. Giovanni Zedda (III C Scuola media “L. Negrelli”); 3. ex aequo Martina Bancher (I Liceo Scientifico ind. Scienze applicate) e Fabrizio Lucian (II media Istituto Salesiano “S. Croce”).

Sezione Arte e immagine

Linda Zeni (III B Scuola media “L. Negrelli”) 2 Gubert Vittoria (II B Scuola media “L. Negrelli”) – 3. Annagrazia Carattin (III U Scuola media di Canal San Bovo)

CATEGORIA SENIORES (alunni dalla II alla V superiore)

Sezione Scrittura creativa – Categoria Seniores

Michela Zeni (III A Liceo Scientifico Tradizionale) – 2. ex aequo Lorena Cosner (V A Liceo Scientifico Tradizionale) e Francesca Primolan (IV Istituto Tecnico Economico ind. Turistico) – 3. ex aequo Jennifer Bettega (III Istituto Tecnico Economico ind. Turistico) e Sara Zeni (V A Liceo Scientifico Tradizionale).

Sezione Arte e immagine

Lara Facen (III Istituto Tecnico Economico ind. Turistico) – 2. Sara Zeni (V A Liceo Scientifico Tradizionale) – 3. Lorena Cosner (V A Liceo Scientifico Tradizionale).

Che cosa hanno vinto i giovani artisti?

Tutti i partecipanti al Concorso hanno ricevuto in omaggio un libro, mentre i 15 vincitori sono stati premiati con buoni acquisto del valore massimo di 200 euro spendibili presso le attività partner dell’iniziativa. Le opere vincitrici saranno pubblicate a breve sul sito www.scuoleprimiero.it ed esposte, entro la fine dell’anno scolastico, in una piccola mostra dedicata a Tracce d’autore presso la sede dell’Istituto Superiore.