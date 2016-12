Coro Sass Maor, Mercoledì 28 dicembre alle 20.45 Chiesa Arcipretale Rassegna di Natale con il Coro CAI Sondrio

Tredicesima rassegna di Natale con la partecipazione del coro Sass Maor, diretto da Marco Gubert e del coro CAI Sondrio diretto da Michele Franzina.

Primiero San Martino (Trento) - E’ già un successo, dopo la presentazione ufficiale dei giorni scorsi all’auditorium di Primiero, il nuovo cd del coro Sass Maor. Il Sass Maor, è già pronto per i prossimi impegni durante le festività natalizie, ma intende soprattutto ringraziare tutti i Comuni, gli Enti e le attività commerciali della valle per il prezioso e fondamentale sostegno economico che hanno riservato durante quest’anno 2016 sia per la realizzazione del CD che per l’attività.

I prossimi appuntamenti con il coro Sass Maor a Primiero sono previsti per il giorno di Natale con la tradizionale santa messa alle 18.00 presso la Chiesa Arcipretale Santa Maria Assunta (al termine della messa ci sarà un breve concerto).

La Rassegna di Natale

Successivamente con la la 13^ Rassegna di Natale che si terrà, anch’essa presso la chiesa arcipretale, mercoledì 28 dicembre alle 20.45. Quest’anno, oltre al coro Sass Maor diretto da Marco Gubert, sarà presente il coro CAI Sondrio diretto da Michele Franzina.

Auguri dal Coro Sass Maor

L’Augurio di Buone feste a tutti i sostenitori del Coro Sass Maor, arriva con un pezzo speciale dal titolo ‘Baba yetu’, il padre nostro in lingua Swahili

Dove si trova il nuovo cd

Dai prossimi giorni il nuovo lavoro sarà disponibile presso la Tappezzeria Gaudenzi Francesco a Fiera di Primiero e a Siror, presso il bar Ero.