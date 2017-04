Totoga Trail, debutto con i “fiocchi” (di neve), quasi 200 al via: vincono Zagonel e Pomarè (FOTO/CLASSIFICHE)

Connect on Linked in

E’ stato un vero e proprio successo la prima edizione della Totoga Trail, gara del circuito SAT, che ha richiamato quasi 200 atleti, in uno scenario unico

di Ervino Filippi Gilli

Passo Gobbera (Trento) – Chi venerdì mattina avesse scommesso sulla fattibilità della gara di sabato, penso sarebbe stato quasi preso per matto: pioggia in fondovalle e neve in quota come da mesi non si vedeva! Ma sarà la fortuna che aiuta gli audaci, sarà la bravura dell’organizzazione, questa mattina la giornata era fredda sì (meno un grado a Fiera di Primiero, quasi altrettanto a Canal San Bovo), ma splendida.

Così gli oltre 180 partecipanti (184 per la precisione) si sono potuti godere un percorso reso ancora più impegnativo dalla presenza della neve da quota 1400 in su.

Si diceva di un bel percorso inventato dall’organizzazione locale, che ha potuto contare su oltre 60 volontari distribuiti in gran parte sul tracciato, 40, gli altri in zona arrivo – partenza alla Gobbera, che utilizza quasi esclusivamente i sentieri recentemente ripristinati dalla sezione SAT di Primiero Vanoi.

Uno scenario unico

Tratti impegnativi come in Val Scorraia, storicamente importanti come nell’attraversamento degli “Stoli di Totoga” (le postazioni italiane durante la Prima Guerra Mondiale), suggestivi come l’Incassero (una frattura nella roccia poco distante da Col Miol), sono stati teatro della gara che ha visto come vincitore assoluto Giacomo Zagonel della sezione SAT di Primiero Vanoi in 1.06.50, al secondo posto staccato di 2 minuti e 39 sec. si è piazzato Francesco Baldessari (SAT Pinè), terzo Enrico Cozzini (SAT San Lorenzo in Banale) a tre minuti e sei secondi.

A completare il successo degli atleti primierotti si segnala la vittoria nella classifica femminile di Deborah Pomarè in 1.22.10, al secondo posto Anna Zambanini (SAT San Lorenzo in Banale) con il tempo di 1.26.22, terza Marianna Tavonatti (SAT Mattarello) in 1.30.25.

Nella classifica a punti per Gruppi SAT ha trionfato la sezione di PRIMIERO con 867 punti, seguita da quella della VAL DI GRESTA con 303 punti e da quella di CIVEZZANO con 198.

Al prossimo anno.

