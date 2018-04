Totoga Trail 12K, il 29 aprile al passo Gobbera si corre per la solidarietà con la SAT, iscrizioni online

Il “Trofeo SAT” è un circuito di otto gare di corsa in montagna. Nello spirito che muove il sodalizio della SAT, il Trofeo, vuole soprattutto caratterizzarsi come occasione di incontro fra le sezioni, unendo le diverse realtà che le caratterizzano.

Passo Gobbera (Trento) – Prima tappa del circuito SAT di corsa in montagna e gara valevole per il Circuto podistico di Primiero 2018 .

Il programma

Domenica 29 aprile 2018 – RITROVO: ore 9.00 – Passo Gobbera

PARTENZA: ore 10.00 – Passo Gobbera – ISCRIZIONI SAT: Link per l’iscrizione online entro sabato 28 aprile. ISCRIZIONI Marcia non competitiva: dal mattino e fino ad un’ora prima del via presso il ristorante Passo Gobbera. Sia gli iscritti al Circuito SAT che alla marcia non competitiva entreranno nella classifica valida per il Circuito Podistico Primiero

QUOTA DI ISCRIZIONE: 18 € per adulti e 10 € per ragazzi fino ai 18 anni comprensiva di buono pasto e bevanda, assicurazione e contributo solidarietà.