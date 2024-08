Posted on

Proseguono i progetti promossi dall’Associazione Amici per l’Africa Primiero (Trento) – A settembre ad Anyama sarà aperta la nuova scuola realizzata con il contributo dell’Associazione Amici dell’Africa. L’Associazione è stata coinvolta in questo progetto da Suor Luisa Ghidini nel 2016. L’intervento non si è limitato al sostegno finanziario, ma ha visto anche l’intervento diretto di […]