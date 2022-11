Tornano colori, sapori ed emozioni dello storico ‘Mercatino di Natale’ di Siror 2022: dal 27 novembre al 18 dicembre

Inaugurazione 27/11/2022 ore 14.30, a seguire il 04/12/2022, 08/12/2022, 10/12/2022, 11/12/2022 e 18/12/2022. E’ la 28^ edizione del Christkindlmarkt

Siror (Trento) – Il Mercatino di Natale di Siror, tra i primi a nascere in Trentino Alto Adige, come da tradizione si prepara a trasformare l’antico borgo di Primiero in un romantico Christkindlmarkt. Le caratteristiche casette in legno, gli antichi fienili e le stalle del centro storico si trasformeranno in pittoresche botteghe dove trovare originalissimi regali natalizi: decorazioni, presepi, produzioni artigianali e numerose proposte golose, dolci e salate, come il tipico brazedel di Siror, lo zelten trentino, i salumi, il miele, le frittelle e tante altre delizie.

Guarda l’intervista agli organizzatori

Consigliatissimi un tour del paese a bordo della troika, tradizionale slitta trainata dai cavalli, e una tappa alla mostra concorso “Il mio albero di Natale”, dove trovare spunti e idee per un abete diverso dal solito e votare l’alberò più originale.

Durante il Mercatino di Natale scultori da tutta Italia parteciperanno al tradizionale Simposio di Scultura “Arte Natale” e daranno vita, sotto gli occhi curiosi del pubblico, a piccoli capolavori in legno. Vista la vicinanza alla piste di San Martino di Castrozza-Passo Rolle, che si trovano a solo 13 chilometri, la visita al Mercatino di Natale di Siror diventerà un’ottima occasione per concludere in bellezza le prime sciate della stagione.

Programma – Siror, Centro Paese

dalle ore 10.30 alle ore 18.30



Domenica 27 novembre



Musica itinerante con le fisarmoniche dei PASTORI DI NATALE

Ore 14.30: apertura ufficiale della 28^ edizione del Mercatino di Natale di Siror con sfilata e concerto della BANDA FOLK DI CASTELLO TESINO accompagnata dalla SCHÜTZEN KOMPANIE PRIMÖR. Taglio del nastro e discorso di benvenuto delle autorità.

Per i più piccoli possibilità di fare un giretto per le vie del Mercatino in GROPPA AGLI ASINELLI DI DALAIP.

LABORATORI con il traforo per bambini presso sala ex Cassa Rurale

Domenica 4 dicembre

La giornata sarà allietata dai brani natalizi del quartetto di ottoni EUPHONIA BRASS QUARTET mentre JOSEF con il suo organetto divertirà i più piccini.

LABORATORI con il traforo per bambini presso sala ex Cassa Rurale.

Ore 16.00, concerto del gruppo “SOLO VOCI” di Feltre.

Ore 17.00, CORTEO DI SAN NICOLÓ, rievocazione dell’antica tradizione dell’arrivo di San Nicolò, il vescovo buono con la gerla piena di dolciumi per tutti i bambini presenti. I ragazzi della scuola primaria, accompagnati dalle loro insegnanti, accoglieranno e ringrazieranno San Nicolò con dei canti natalizi.

Giovedì 8 dicembre

Musica itinerante con l’ ensemble di fiati FUNKTROP CHRISTMAS BAND e spettacolo per adulti e bambini con l’artista di strada PASCAL.

LABORATORI con il traforo per bambini presso sala ex Cassa Rurale.

Sabato 10 dicembre

Musica itinerante con gli ZAMPOGNARI FRIULANI, che con zampogna, ciaramella, fisarmonica, tamburello, chitarra, gaita, tarota ed altri strumenti da loro realizzati creeranno l’atmosfera tipica del Natale.

Spettacolo per adulti e bambini con l’artista di strada PASCAL.

Possibilità di fare un giretto per le vie del Mercatino in GROPPA AGLI ASINELLI DI DALAIP.

Il Mondo di Formiche di Fabio Vettori, stand espositivo presso la sala ex Cassa Rurale in centro al paese dell’artista trentino delle famose formiche, protagoniste dei suoi disegni da oltre 40 anni.

Nel pomeriggio laboratori per bambini.

Domenica 11 dicembre

Musica itinerante con gli ZAMPOGNARI FRIULANI, che con zampogna, ciaramella, fisarmonica, tamburello, chitarra, gaita, tarota ed altri strumenti da loro realizzati creeranno l’atmosfera tipica del Natale.

Canti natalizi e popolari con il quartetto vocale SINTAGMA.

Il Mondo di Formiche di Fabio Vettori, stand espositivo presso la sala ex Cassa Rurale in centro al paese dell’artista trentino delle famose formiche, protagoniste dei suoi disegni da oltre 40 anni.

Nel pomeriggio laboratori per bambini.



Domenica 18 dicembre

Musica itinerante con le fisarmoniche dei PASTORI DI NATALE.

Concerto di canti Natalizi con il CORO SASS MAOR.

L’Associazione Amici dell’Africa di Primiero propone, ad offerta libera, L’ASINO BUS, un giretto per le vie del paese in groppa agli asinelli ed ai pony. Il ricavato sarà destinato al progetto di ampliamento e sistemazione del dispensario di Attiguéi in Costa d’Avorio. Ore 17.00, PREMIAZIONE del 27° concorso IL MIO ALBERO DI NATALE e presentazione delle opere scultoree eseguite durante il 20° simposio di scultura su legno ARTE NATALE.

Ore 18.00, presso il Centro Civico di Siror, Concerto di Natale “L’Orchestra Celeste”, favola musicale natalizia per narratore, coro di voci bianche e banda. Con il Coro di Voci Bianche della Scuola Musicale di Primiero diretto dal maestro Renato Pante ed il Corpo Folkloristico Musicale di Primiero, diretto dal maestro Fabio Turra.

Durante le giornate del mercatino: 20° Simposio di scultura su legno “ARTE NATALE” – “Presepio”

In occasione del 20° simposio, i cinque scultori intagliando il proprio tronco di pino cembro, collaboreranno alla costruzione di un presepio. L’opera a più mani sarà presentata al pubblico domenica 18 dicembre alle ore 17.00 nella piazza centrale di Siror 27° Concorso “IL MIO ALBERO DI NATALE” presso il Teatro di Siror.

La mostra degli alberi di Natale partecipanti al Concorso sarà allestita presso il Teatro di Siror. I visitatori potranno votare l’albero più originale per forma, colore, materiale, grandezza, significato.. I più votati per la selezione adulti e bambini si aggiudicheranno il premio della giuria popolare. La premiazione avverrà alle ore 17.00 di omenica 18 dicembre sulla Piazza Centrale di Siror. Tutte le giornate sarà possibile fare un giretto lungo le vie del paese addobbato a festa con la TROIKA, grande slitta trainata da cavalli.