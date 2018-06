Torna “Sabato nel Mondo” a Imèr, il 16 giugno dalle 17.30

Connect on Linked in

A Imèr l’appuntamento con il “Sabato del Mondo”

Imèr (Trento) – Oltre 20 stand saranno presenti per le strade di Imèr, che ha già ospitato l’iniziativa nel passato.

Non mancheranno eventi ed iniziative per raccontarvi attività, tradizioni dai diversi Paesi, ma anche per farvi assaggiare qualcosa di buono o anche solo far due chiacchiere.

Il “Sabato del Mondo” è infatti, per il Focus Group Immigrazione che lo organizza, l’occasione per uscire in strada, farsi conoscere e perché no, magari riuscire a coinvolgere qualcuno di nuovo nelle varie attività.

Come ogni anno la festa ha un tema. Quest’anno sarà “Il gioco, o ancor meglio, mettersi in gioco”, spiegano gli organizzatori.

Il programma

– Dalle 17:30 apriranno gli stand delle Associazioni e dei singoli Paesi

– Dalle 18:00 musica e danze insieme agli Abies Alba e alla maestra di danze popolari Claudia Palma

– Alle 20:00 tradizionale Eat-in in piazza (ognuno porta qualcosa da mangiare o bere da condividere con gli altri! Lo stand della Condotta Slow Food di Primiero sarà attivo dalle 17:30 a raccogliere le pietanze)

– Dopo cena continueranno le aperture degli stand con musica e danze e molte sorprese.

