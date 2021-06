Primiero, secondo appuntamento con “Ricostruire Comunità” e le Acli a Siror: giovedì 17 giugno dalle 20

Secondo appuntamento con i “Dialoghi sul futuro” giovedì 17 giugno alle ore 20.00 presso il Centro Civico di Siror. Necessaria la prenotazione a ricostruirecomunita.primiero@gmail.com o al 338 3104221

Primiero (Trento) – L’obiettivo del progetto iniziato da qualche anno – spiegano le Acli di zona – è quello di costruire uno “spazio” aperto, informale e inclusivo, dove incontrarsi, scambiare idee e mettere in connessione esperienze. Un percorso partecipato che ha posto in evidenza alcune prospettive di futuro per migliorare il benessere e la qualità della vita sul nostro territorio.

Sono state condivise due prospettive di lavoro: la ri-costruzione di “reti sociali di prossimità” che rinnovino il senso di appartenenza e la cura del proprio contesto e la prospettiva dello sviluppo sostenibile e con particolare attenzione al tema del “turismo equilibrato”, attento alle peculiarità ambientali e paesaggistiche del territorio e ai temi dell’accoglienza dove la comunità e l’esperienza siano la base per un nuovo modo di conoscere e vivere i luoghi.

Ricostruire Comunità ora continua con due incontri denominati “Dialoghi sul futuro”, nei quali si riprenderanno le riflessioni emerse per trasformarle in proposte concrete. Sarà utilizzata una metodica dialogica finlandese che, proiettando le persone in un tempo futuro, permetterà di costruire una piattaforma di ipotesi progettuali aggregando attorno ad esse tutti i soggetti disponibili (dai liberi cittadini, alle organizzazioni, alle istituzioni, alle imprese).