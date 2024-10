Torna “Only the Brave”: vigili del fuoco in gara con divisa e autorespiratore, sabato 12 ottobre a Mezzano

La natura come palestra di allenamento

Mezzano (Trento) – Only The Brave (OTB) è una manifestazione che fin dal 2015 mette in competizione il personale dei vari servizi antincendio operanti in Italia e all’estero. Il tracciato di gara si snoda dalla piazza principale del paese di Mezzano (Trento) fino ai prati di San Giovanni con una lunghezza di circa 5 km e 550m di dislivello. I concorrenti hanno l’obbligo di indossare la divisa da intervento e l’autorespiratore per la protezione delle vie respiratorie. Only the brave nasce come prima gara in cui i vigili sono chiamati a esaltare la propria preparazione tecnica e fisica nell’utilizzo dell’attrezzatura di servizio, diventando poi riferimento per molte altre manifestazioni simili.

A chi è rivolto: la gara è riservata a personale antincendio appartenente ai Corpi e Comandi dei Vigili del Fuoco permanenti e volontari, nonché agli addetti delle squadre antincendio di altre organizzazioni pubbliche o private, abilitati all’uso di tale DPI.

Obiettivi: a fianco della sfida agonistica vera e propria, non meno importante è la sfida contro se stessi. Il comitato organizzatore vuole stimolare i concorrenti a prepararsi fisicamente e mentalmente ad affrontare lo sforzo a cui sono sottoposti durante gli interventi, in questo caso particolare ad essere capaci di gestire la riserva d’aria.

EXPO: durante tutta la giornata della manifestazione sarà allestita nella piazza principale del paese un’area dedicata agli sponsor dove potranno promuovere i propri prodotti.

Attività di contorno: prima della partenza della gara verrà organizzata una sfilata lungo il centro storico del borgo alla quale parteciperanno gli atleti accompagnati anche da mezzi storici. Per concludere la giornata in compagnia, cena, premiazioni e musica.

Programma

Ore 16.30: sfilata auto storiche e concorrenti

sfilata auto storiche e concorrenti Ore 17.30: intrattenimento musicale del Corpo Bandistico di Primiero

intrattenimento musicale del Corpo Bandistico di Primiero Ore 18.30: partenza gara

partenza gara Ore 19.00: cena aperta a tutti

cena aperta a tutti Ore 22.00: premiazioni

Per entrambe le prove è obbligatoria la visita medico-sportiva di tipo B.

Info e iscrizioni: www.vvfmezzano.it

In breve

Sabato 12 e domenica 13 ottobre, località Dismoni, Gara di Tiro con l’Arco valevole per la Qualifica ai Nazionali Outdoor 2024. 40 Round – Evento di tiro con l’arco 3D Outdoor Csain organizzato da A.S.D. ARCIERI DOLOMITI 05 MAOR. Gara tipologia 40 Round Gara valevole per la qualifica ai Nazionali Outdoor 2025. Per info ed iscrizioni: http://arco.swen.it/login – segreteria05maor@gmail.com

