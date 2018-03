Torna l’ora legale: lancette in avanti tra sabato e domenica notte

Connect on Linked in

Il dubbio, si ripete ogni volta

NordEst – Lancette avanti o indietro? Il 25 marzo torna infatti l’ora legale: nella notte tra sabato e domenica dovremo quindi dire addio all’ora solare per accogliere quella legale che, nei Paesi dell’Unione europea, inizia l’ultima domenica di marzo e termina l’ultima di ottobre.

Conto alla rovescia per spostare l’orologio un’ora avanti: domenica, quando saranno le 2 di notte, le lancette andranno avanti fino alle 3.

E così, anche se per qualcuno quei 60 minuti in meno di sonno potrebbero provocare qualche malumore e una sorta di jet lag – per effetto del quale, per 3 o 4 giorni, si potrebbe accusare maggiore sonnolenza al mattino, un po’ più di spossatezza e più irritabilità – guadagneremo luce in più durante la giornata.