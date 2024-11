Torna la Sagra di S. Andrea a Siror sabato 30 novembre e da domenica aprono i Mercatini di Natale

Weekend ricco di eventi nel paese di Siror a Primiero

Primiero (Trento) – Sabato 30 novembre Siror festeggia il suo santo patrono con la sagra che ormai da diversi anni rappresenta un gustoso antipasto del Mercatino di Natale. L’appuntamento è al centro civico (in via Cismon, sotto lo stradone) a partire dalle ore 19: il Comitato Tradizione e Cultura di Siror propone una cena tipica a base di porchetta, patatine fritte, salsicce, wurstel e molto altro. Ad animare la serata ci sarà la musica dell’estrosa Tirock Band e, successivamente, il sound da discoteca di dj Dino Uau. Non mancherà la ricca lotteria, che avrà inizio dopo le ore 21. Domenica 1 dicembre la santa messa patronale alle ore 10, sarà allietata dal coro parrocchiale di Siror assieme al coro misto F.B. Sedej di San Floriano del Collio (Gorizia).

Ritornano i Mercatini di Natale

30° Christkindlmark con attrazioni per piccoli e grandi. Apertura ufficiale domenica 1/12/2024 e a seguire dal 7/12/2024 al giorno 8/12/2024 e dal 14/12/2024 al giorno 5/12/2024, dal 21/12/2024 al 22/12/2024 dalle ore 10:30, alle 16.30, con molti eventi collaterali.