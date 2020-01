Torna la Rassegna Primiero Teatro 2020: debutto sabato 1 febbraio con “La ciave del cassabanc” e la Filo di Predazzo

Primiero (Trento) – La rassegna teatrale di Primiero è diventata ormai un appuntamento imperdibile per l’intera comunità locale, organizzata dalla Compagnia “El Feràl”.

“Da ben 25 anni – spiega il presidente della Compagnia El Feràl, Stefano Bettega – pur nella limitatezza dei mezzi e del tempo disponibili per questo tipo di attività, riusciamo a trovare lo stimolo e le

motivazioni per offrire alla nostra gente la rassegna teatrale. Con l’obiettivo di favorire ed incentivare lo sviluppo e la formazione dei propri filodrammatici e di contribuire a creare cultura, crescita intellettuale e capacità critica nella gente, si cerca di diffondere, anche per mezzo del teatro, i valori sociali e culturali delle nostre comunità trentine.

E proprio per quanto detto, attraverso il confronto di spettacoli diversificati nei contenuti e nei linguaggi – continua Bettega -, presentiamo, nel periodo in cui l’attività turistica è bassa e le proposte socio culturali languono, cinque brillanti spettacoli rappresentati da diverse compagnie filodrammatiche trentine, distribuiti nei mesi da febbraio ad aprile.

Vi invitiamo caldamente a teatro con l’intenzione di farvi passare qualche ora in allegria e abbandonarvi a quattro rilassanti risate che aiutano, per un pò, ad accantonare le quotidiane preoccupazioni. Consci – conclude la compagnia – che lo spettatore è un elemento costitutivo, indispensabile del teatro, come sempre, non ci risparmiamo certo in termie di impegno, nella speranza che la la vostra numerosa ed assidua partecipazione ci sia di gratificazione. Cogliamo l’occasione per manifestare il nostro ringraziamento a tutti quelli che hanno contribuito alla realizzazione di questa 25° rassegna”.