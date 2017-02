Torna la neve a NordEst, fiocchi anche a bassa quota: migliora da lunedì (VIDEO)

La neve ha imbiancato in queste ore tutto il NordEst. Come lo scorso anno, nei primi giorni di febbraio

La situazione in Veneto

La neve è tornata sulle montagne venete, dove la nuova perturbazione giunta sabato sulla regione ha portato fiocchi bianchi nei comprensori al di sopra dei mille metri di altitudine. Solo pochi centimetri nei centri di valle, come Cortina (2 centimetri) e Asiago (4 cm).

Precipitazioni più consistenti hanno interessato le quote più alte delle Dolomiti settentrionali, le Prealpi bellunesi (20 cm sul Nevegal), così come l’altopiano di Asiago e le Prealpi veronesi, con accumuli dai 10 ai 20 centimetri.

Le nevicate in Trentino Alto Adige

Nuove nevicate domenica pomeriggio anche in Trentino e in Alto Adige fino ai 500 metri di quota. Come da previsione, le precipitazioni hanno imbiancato il paesaggio e le strade, dov’è consigliata prudenza. Nevica anche sull’autostrada A22, da Bressanone al Brennero.

Un miglioramento è previsto invece dalla mattina di lunedì, con l’esaurirsi delle precipitazioni e l’arrivo di vento intenso da nord e di foehn nelle valli.

Le previsioni a NordEst

I prossimi giorni saranno condizionati da due, ben distinte, evoluzioni meteo.

La prima caratterizzata dal flusso atlantico perturbato che tra Domenica 5 e Lunedì 6 creerà una bassa pressione sul Centro Italia con annesso maltempo su molte regioni del Paese, nubifragi al Sud, neve in montagna.

FREDDO ARTICO? - La seconda fase, invece vedrà l’arrivo di aria più fredda al Centro-Nord, anche con precipitazioni che raggiungeranno quote collinari, specie al Nordovest.



I VENTI - A rotazione ciclonica tra Domenica e Lunedì, anche molto forti sul mar di Sardegna, Ionio e basso Tirreno. Mareggiate lungo le coste.

LE TEMPERATURE - Da una situazione di valori sopra la media, queste scenderanno da Martedì 7 per l’arrivo di aria più fredda dai quadranti nordorientali.