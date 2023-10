‘Festa d’autunno’ a Prade domenica 29 ottobre con ‘gara delle torte’ e piatti a base di zucca, sabato sera in musica a Palazzo Scopoli, molti altri eventi locali

Weekend ricco di iniziative nel Primiero Vanoi. Altri eventi d’autunno

Primiero/Vanoi – Torna come ogni anno, la festa d’autunno nel Vanoi, con la gara dedicata ala torrta più bella e buona, fatta in casa. La sfida delle torte è aperta a tutti. Se siete degli appassionati cuochi e preparate torte deliziose fatte in casa, questa è l’occasione perfetta per mettere alla prova le vostre abilità culinarie. Piatti a base di zucca saranno preparati invece dalla Trattoria “Alla Piazza” già dall’ora di pranzo.

La gara delle torte

“Portate in Piazza a Prade dalle ore 14.30 alle ore 15.30 di domenica, la vostra golosa creazione e unitevi a noi in questa competizione amichevole. Sarà un’opportunità per esibire il vostro talento – sottolinea la Pro Loco – , condividere deliziosi dolci con gli altri partecipanti, divertendosi in compagnia. Verranno premiate due torte: la più bella e la più buona”. Dopo la premiazione, tutti potranno assaggiare le torte, ma anche ottime castagne e un ottimo vin brulè (Info: Tel. 351/8654957).

Sabato in musica a Palazzo Scopoli

Dal 28 ottobre al 30 dicembre, l’Associazione Scuola Musicale di Primiero organizza una serie di concerti inseriti nel Primiero Dolomiti Festival 2023, giunto alla XVII edizione. Si inizia sabato sera 28 ottobre alle 20.30 a palazzo Scopoli (Tonadico) con il concerto di pianoforte di Matteo Andri che propone il “Settimo concerto dell’esecuzione integrale delle 32 sonate di Beethoven sonate n°27 – n°28 – n°29”.

Altri eventi locali

Dolcetto o Scherzetto a Palazzo – Gli eventi autunnali alla Casa del Cibo. Palazzo Scopoli – Tonadico – Sabato 28 ottobre 2023 dalle 16:00

Qi Gong – La pratica con l”energia – Transacqua – Domenica 29 ottobre 2023 – Tutto il giorno

Castagne in Festa – Castagne e dolcetti offerti dai Mazaroi di Tonadico – Tendone di Via Fuganti – Tonadico – Domenica 29 ottobre 2023dalle 16:00

Isola halloween party con tommy stocca dj – Isolabar C/o Hotel isolabella – Transacqua – Martedì 31 ottobre 2023 dalle 00:00

