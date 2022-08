Cardinale Parolin in Trentino: “Volontà del Papa è di andare a Mosca e Kiev” (TG2 e TN TV)

Primiero (Trento) – “La volontà del Papa è di andare sia a Mosca, sia a Kiev, con l’intenzione di porre fine alla guerra. La Santa Sede cerca di mantenere buoni rapporti con tutti, per avere la possibilità di parlare con le persone e affrontare insieme le difficoltà che ci sono.

Se fino ad oggi Papa Francesco non è andato in Russia è perché non ci sono state le condizioni: speriamo si apra qualche spiraglio”. Così il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato Vaticano – ripreso da alcune agenzie di stampa e testate nazionali -, si è espresso sugli attuali rapporti tra Santa Sede e Russia. Parolin – intervistato da GianAngelo Pistoia per La Voce del NordEst – si trovava in questi giorni in vacanza a Primiero, in Trentino per una breve pausa estiva.