Torna il terrore a Parigi, 4 accoltellati vicino ex sede Charlie Hebdo. Fermati 2 sospetti (VIDEO)

Quattro persone sono state accoltellate, due in modo grave, in boulevard Richard Lenoir, nell’11esimo arrondissement di Parigi, non lontano dagli ex locali del magazine Charlie Hebdo

La DIRETTA dalla tv BFM

Parigi (Francia/Adnkronosz) – Per l’attacco sono stati fermati due sospetti, uno verso le 12.45 nei pressi dell’Opera Bastille con tracce di sangue sui vestiti, l’altro nella zona della stazione della metropolitana Richard-Lenoir, dove, vicino all’ingresso, è stata trovata a terra una mannaia.

Tra i feriti, ci sono due dipendenti della società di produzione Premières Lignes, ha confermato a Le Monde Luc Hermann, produttore e co-direttore di Premières Lignes. Non si tratta di giornalisti, ma di due dipendenti che lavorano alla produzione e alla post-produzione. Le identità dei due non sono comunque state rese note. Paul Moreira, giornalista co-fondatore di Premières Lignes, ha confermato che uno è in condizioni gravi.

La Prefettura di Parigi ha raccomandato di evitare l’area dell’attacco mentre è rientrato l’allarme per un pacco sospetto trovato nella zona. Lo ha riferito ‘Bfmtv’, sottolineando che i controlli proseguono nelle strade intorno a boulevard Richard Lenoir.

La municipalità di Parigi ha dato ordine di confinare “per precauzione” migliaia di studenti nelle scuole che si trovano vicino all’ex sede di Charlie Hebdo, ha riferito la stampa francese, precisando che il provvedimento riguarda cinque scuole dell’11esimo arrondissement e tutte le scuole del terzo e del quarto.

Il presidente francese, Emmanuel Macron, sta “seguendo da vicino dall’Eliseo” gli sviluppi della vicenda, ha riferito la presidenza francese citata da ‘Bfmtv’. Mentre sul luogo dell’attacco è giunto il ministro dell’Interno francese, Gerald Darmanin, e il sindaco di Parigi Anne Hidalgo che, riporta Le Figaro, ha parlato con il primo ministro Jean Castex, con Darmanin e con il procuratore della Repubblica Remy Heitz.

Valerie Pecresse, presidente della regione di Ile-de-France, si è detta ”estremamente scioccata” per l’attacco “in un quartiere di Parigi che già ha pagato per la violenza terroristica”. Su Twitter, Pecresse ha espresso tutto il suo “sostegno alle forze dell’ordine impegnate sul campo in questo momento”.