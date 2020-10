Torna il “Primiero Dolomiti Festival”, giunto alla XV^ edizione: domenica 25 ottobre alle ore 17 in Auditorium l’ensemble di Tromboni Slide & Friends

Anche quest’anno l’Associazione Scuola Musicale di Primiero intende organizzare la rassegna “Primiero Dolomiti Festival”, giunta alla XV edizione, per dare l’opportunità a tutti i cittadini di partecipare a degli eventi musicali, nonostante le difficoltà dovute alla perdurante emergenza sanitaria

Primiero (Trento) – La scelta degli artisti e dei luoghi in cui verranno eseguiti i concerti, è funzionale allo svolgimento degli eventi in sicurezza, nel rispetto delle normative nazionali e provinciali previste per gli spettacoli.

Il primo evento si svolgerà domenica 25 ottobre alle ore 17.00 presso l’Auditorium di Primiero con l’ensemble di Tromboni SLIDE & FRIENDS.

SLIDE&FRIENDS é una formazione cameristica costituita da un numero variabile di musicisti, principalmente trombonisti, da cui appunto deriva la prima parte della denominazione del gruppo: SLIDE é il termine inglese per indicare la parte allungabile dello strumento che l’esecutore muove per suonare; mentre FRIENDS indica contemporaneamente lo spirito con il quale il gruppo si propone di lavorare e l’eventuale inclusione di strumenti “diversi”(tromba, tuba, corno, percussioni) per particolari esigenze esecutive. Il gruppo nasce nel 2015 da un’idea di alcuni trombonisti orbitanti nella sfera di influenza formativa e concertistica della Fondazione Musicale “Santa Cecilia” di Portogruaro e del Conservatorio “B. Marcello” di Venezia. Le finalità dell’ensemble sono nel contempo artistico musicali e didattiche.

Principalmente l’attività vuole promuovere la conoscenza dello strumento e dei suoi repertori, sia di brani originali che di trascrizioni che spaziano dalla musica rinascimentale alla musica per film. Il gruppo inoltre vuole essere un laboratorio didattico e formativo aperto, al quale partecipano attivamente professionisti affermati, studenti e appassionati che vogliano contribuire ad uno scambio reciproco di esperienze, idee e competenze per una comune crescita musicale.

Attualmente il gruppo si é esibito in circa una ventina di concerti ospitando direttori ospiti come Mauro Valente, Simon Hogg e Alessio Savio, riscuotendo da subito un notevole apprezzamento da parte del pubblico. Nell’estate 2016, all’interno del Festival di Musica da Camera di Portogruaro, ha ospitato inoltre il M°Simone Candotto per un seminario formativo. Da allora ne è diventato direttore, preparatore ed arrangiatore principale. Nel gennaio 2020 abbiamo avuto Charles Vernon (trombone basso della Chicago Symphony) come ospite e solista. Durante il concerto verranno eseguite musiche di Gabrieli, Holst, Williams, Morricone, Queen.

Come partecipare

Al concerto potranno partecipare un massimo di 200 persone con posti a sedere preassegnati e distanziamento minimo, tra uno spettatore e l’altro, di almeno 1 metro; questa misura non viene applicata per i nuclei familiari ed i conviventi.

All’entrata non verranno ammessi assembramenti, verrà chiesta identità e recapito telefonico del partecipante (conservando l’elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni) e potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 °C.