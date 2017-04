Torna il Cinema a due euro: tutte le sale a NordEst

Connect on Linked in

Mercoledì 12 aprile tutti al cinema a due euro

Nordest – Torna Cinema2Day, che prevede l’ingresso scontato in tutte le sale italiane aderenti all’iniziativa promossa dal Mibact in collaborazione con Anem, Anica e Anec. Grazie all’enorme successo di pubblico, la promozione, inizialmente prevista il secondo mercoledì del mese da settembre a febbraio, è stata prolungata fino a maggio.

Oltre a domani, 12 aprile, c’è infatti anche un’altra data: la prossima opportunità per vedere film al cinema a un prezzo scontato sarà il 10 maggio. L’offerta è valida per tutti i film in programmazione e in tutti gli orari previsti. Sono escluse invece le iniziative speciali e le visioni in 3D, che avranno comunque una tariffa agevolata.

TRENTO

SALA CITTÀ REGIONE MULTISALA ASTRA TRENTO TRENTINO ALTO ADIGE MULTISALA MODENA TRENTO TRENTINO ALTO ADIGE NUOVO ROMA TRENTO TRENTINO ALTO ADIGE VITTORIA TRENTO TRENTINO ALTO ADIGE

BOLZANO

SALA CITTÀ REGIONE CAPITOL FILMCLUB BOLZANO TRENTINO ALTO ADIGE CINEPLEXX BOLZANO TRENTINO ALTO ADIGE UCI-CINEMAS BOLZANO BOLZANO TRENTINO ALTO ADIGE

VALSUGANA

CENTRO SCOLASTICO

BORGO VALSUGANA (TN)

BASSANO DEL GRAPPA

SALA CITTÀ REGIONE MULTISALA METROPOLIS BASSANO DEL GRAPPA VENETO

TREVISO

SALA CITTÀ REGIONE THE SPACE – SILEA TREVISO (LOC. SILEA) VENETO

PORDENONE