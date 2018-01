Torna HappyCheese 2018 in Val di Fassa, Fiemme e a San Martino di Castrozza: dal 27 gennaio al 31 marzo 2018 (PROGRAMMA)

Connect on Linked in

Protagonisti i rinomati formaggi trentini delle valli di Fiemme, Fassa e Primiero degustati con bollicine, birre e vini di qualità

Primiero/Fiemme/Fassa (Trento) – Molte le novità per questa sesta edizione all’insegna di nuove emozioni, tanto divertimento ed anche un po’ di relax: un aperitivo da campioni in attesa della Marcialonga, un momento speciale For Kids in Caseificio, ben 5 appuntamenti in alta quota – Taste the sunset – per gustare a 360° la magia del tramonto e un gran finale di benessere a QC Terme Dolomiti.

Protagonisti i rinomati formaggi trentini delle valli di Fiemme, Fassa e Primiero, affiancati dai vini testimonial del Trentino, dalle bollicine di montagna Trentodoc o dalle birre artigianali del territorio, mentre i più piccoli potranno godere delle gustose mele La Trentina.

Il programma

27 gennaio – Moena

Ore 17.00 – Piaz de Ramon

Show cooking dello chef stellato Paolo Donei accompagnato dal Roberto Anesi, miglior Sommelier d’Italia. A seguire brindisi made in Val di Fassa con i vini trentini e musica liv by Dario aspettando la Marcialonga.

31 gennaio – San Martino di Castrozza

11.00 – Rifugio Tognola, Alpe Tognola

Happycheese nell’ambito del programma Ski&Taste “Sapori d’inverno” con Birrificio Bionoc’

Disponibile HappyCheese for kids

Ore 17.30 – La Stube Ristorante Birreria

Finger food con formaggi di Primiero e i vini di Villa Corniole

Ore 19.30 – Pizzeria Ristorante Sass Maor

HappyCheese Dinner con Cantina Mori Colli Zugna. Disponibile HappyCheese for kids

6 febbraio– Cavalese

Ore 17.00 – Caseificio Sociale Val di Fiemme

HappyCheese for Kids con visita guidata interattiva con Caccia al formaggio, laboratorio per imparare a fare il burro homemade e aperitivo a misura di famiglia con succo di mela La Trentina e Birra di Fiemme. Prenotazione obbligatoria, tel. 0462 241111

13 Febbraio – San Martino di Castrozza

SPECIALE CARNEVALE

17.00 – in centro paese

Aperitivo in stile trentino aspettando il falò de la Vècia con i maestri di sci. Disponibile HappyCheese for kids

14 febbraio – San Martino di Castrozza

HappyCheese in Love

11.00 – Rifugio Tognola, Alpe Tognola

HappyCheese in Love con i vini Cembra Cantina di Montagna.

Disponibile HappyCheese for kids

Ore 17.30 – La Stube Ristorante Birreria

Finger food con formaggi di Primiero e vini Cembra Cantina di Montagna

16 febbraio – Cavalese

Ore 11.00 – Rifugio Paion

Finger food con formaggi di Fiemme e Birra di Fiemme

Disponibile HappyCheese for kids

Ore 17.00 – Bar Roma

Finger food con formaggi di Fiemme e vini della cantina di Aldeno

24 febbraio – San Martino di Castrozza

TASTE THE SUNSET & SKI SHOW

Ore 16.45 – Rifugio Colverde

Apericena con i formaggi e prodotti di Primiero & vini Cavit e Altemasi Trentodoc con fiaccolata e Ski Show dei maestri di sci. Su prenotazione, tel. 0439 768867

Dalle 20.00 sciata su pista illuminata. Disponibile HappyCheese for kids

28 febbraio– San Martino di Castrozza

11.00 – Rifugio Tognola, Alpe Tognola

Formaggi di Primiero e Birrificio Bionoc’. Disponibile HappyCheese for kids

18.00 – La Mia Enoteca

Formaggi di Primiero e vini trentini

Ore 19.30 – Pizzeria Ristorante Sass Maor

HappyCheese & Pizza con Birrificio Bionoc’. Disponibile HappyCheese for kids

1 marzo– Canazei, Sass Pordoi

TASTE THE SUNSET

Ore 16.30 – Rifugio Maria

Formaggi e prodotti di Fassa con le bollicine di montagna Rotari Trentodoc e le note dei Majazzstic

Su prenotazione, tel. 0462 608853 – 0462 609600.

9 marzo – Passo Valles

TASTE THE SUNSET

Ore 17.00 – Rifugio Capanna Passo Valles

Apericena con i formaggi e prodotti di Fiemme & vini delle Cantine Monfort. Prenotazone consigliata, tel. 0437 599136. € 15 adulti, €10 bambini fino a 12 anni

10 marzo

Val di Fiemme

Ore 11.00 – Baita Ciamp de le Strie, Bellamonte

Puzzone di Moena DOP e vini Villa Corniole sulle note di DolomitiskiJazz. Disponibile HappyCheese for kids

Val di Fassa, Ciampedie

TASTE THE SUNSET

Ore 16.30 – Baita Checco

I Formaggi di Fassa e i vini Cembra Cantina di Montagna con la magia del tramonto sul Rosengarten, il giradino di Re Laurino. Su prenotazione, tel. 0462 609700.

14 marzo – San Martino di Castrozza

11.00 –Rifugio Tognola, Alpe Tognola

Happycheese nell’ambito del programma Ski&Taste “Sapori di marzo” con i vini di Villa Corniole. Disponibile HappyCheese for kids

18.00 – La Mia Enoteca

Formaggi di Primiero e vini dell’Az. Agr. Zeni

16 marzo – Predazzo

Ore 11.00 – Baita Passo Feudo, Latemar

Formaggi di Fiemme e Altemasi Trentodoc sulle note di DolomitiSkiJazz. Disponibile HappyCheese for kids

Ore 18.00 – Wine bar Hotel Ancora

Formaggi di Fiemme e vini Pisoni

17 marzo – Val di Fassa, Passo San Pellegrino

TASTE THE SUNSET

Ore 16.30 – Baita Paradiso

Puzzone di Moena DOP & Pedrotti Trentodoc sulle note dei Majazztic.

Su prenotazione, tel. 0462 609770.

23 marzo – Canazei

Ore 18.00 – Valentini Enoteca e specialità

Formaggi di Fassa e Pisoni Trentodoc

24 marzo – Val di Fassa

Ore 11.00 – Baita Checco, Ciampedie – Vigo di Fassa

Cher de Fascia e vini Endrizzi sulle note di Panorama Music Festival. Disponibile HappyCheese for kids

Ore 17.00 – Caseificio Val di Fassa, Pera di Fassa

Viisita guidata al caseificio e alla sezione del Museo Ladino ‘L malghier dedicata alla cultura casearia della Val di Fassa, seguita da aperitivo con formaggi di Fassa, vini Mezzacorona e Rotari Trentodoc. Su prenotazione, tel. 0462 760180.

Ore 19.00 – Pizzeria Ristorante La Grotta

Happycheese & Pizza con Birra di Fiemme

31 marzo – Val di Fassa

Ore 11.00 – Baita Paradiso

Fassano, Pedrotti Trentodoc & Panorama Music Festival. Disponibile HappyCheese for kids

Ore 18.00 –Pozza di Fassa, QC Terme Dolomiti

AperiTerme in puro stile trentino con formaggi e prodotti di Fassa e Ferrari Trentodoc. Su Prenotazione, tel. 0462 091117.

Ore 19.00 – Pizzeria Ristorante Le Giare, Pozza di Fassa

HappyCheese & Pizza con Birra Bionoc’