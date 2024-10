Torna domenica 27 ottobre a Prade nel Vanoi, la “Festa d’autunno” con gara delle torte, mercatini e musica

In piazza Prade, valle del Vanoi dalle 14.30

Prade (Trento) – Se siete degli appassionati di cucina e preparate torte deliziose fatte in casa, questa è l’occasione perfetta per mettere alla prova le vostre abilità culinarie. Portate in Piazza a Prade dalle ore 14.30 alle ore 15.30 la vostra golosa creazione e partecipate a questa competizione amichevole. Sarà un’opportunità per esibire il vostro talento, condividere deliziosi dolci con gli altri partecipanti, divertendosi in compagnia.

Dopo la premiazione, tutti potranno assaggiare le torte in gara. Non mancherà la tradizionale castagnata, accompagnata da succo di mela, vin brulè per tutti e tanta buona musica. Nella trattoria ‘da Teresa’, saranno preparate per l’occasione, specialità a base di zucca.

Le torte premiate

“la più BELLA”

“la più BUONA”

Regolamento: la partecipazione è gratuita ed aperta a tutti gli appassionati di torte realizzate secondo ricette personali e/o tradizionali. Ogni partecipante può concorrere con una sola torta. Sono ammesse alla gara torte artigianali, realizzate in ambito domestico la cui conservazione non necessiti di refrigerazione. Non sono ammesse alla gara torte semifreddo o torte gelato. Le torte dovranno avere un nome, anche di fantasia, che sarà comunicato insieme alla lista degli ingredienti nell’apposita scheda compilata al momento dell’iscrizione. Non sono ammesse torte acquistate, di pasticceria o di laboratorio. Le torte dovranno pervenire nel gazebo in Piazza a Prade dalle ore 14.30 alle ore 15.30 di domenica. Le torte saranno valutate da una speciale giuria che terrà conto del giudizio complessivo di: aspetto estetico, bontà, originalità, territorialità e stagionalità degli ingredienti utilizzati.