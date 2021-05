Torna a Primiero lo storico Trofeo San Vittore 2021, dopo un anno di stop covid

Posted on

Governo annuncia miglioramenti nell’assistenza e intanto taglia i fondi da altre parti Venezia – “L’ipotesi, e sottolineo ipotesi, di me avanzata oggi rispetto alla possibilità di abolire l’esenzione dal ticket per gli over 65 riguarda esclusivamente persone sane e benestanti. Invito tutti a non fare confusione con un’abolizione generale che non esiste e non esisterà mai, […]