Torna a Primiero “Il Sabato del Mondo” 2021: sabato 30 ottobre dalle 10.30 a Primiero

Il ‘Sabato del Mondo’ è dal 2009 un appuntamento irrinunciabile con l’intercultura a Primiero

Primiero (Trento) – Partito come uno dei “Sabati del Borgo” in collaborazione con il Comune di Fiera di Primiero, dal 2011 è diventato itinerante e ha animato tra maggio e giugno di tutti questi anni le strade e le piazze della comunità di Primiero.

L’ultimo appuntamento nel 2019 a Mezzano

Ha fatto interrogare il Focus Group Immigrazione (cuore, motore, mente e braccio di tutta l’iniziativa) sulla necessità ma soprattutto la voglia di cambiare, dopo più di dieci anni.

“E’ nata così l’idea di farlo diventare “I sabati del Mondo” per ricordarci – spiegano gli organizzatori – non solo un giorno all’anno, ma ogni singolo giorno, che – per fortuna – anche le nostre Valli sono interculturali ed il segno delle migrazioni si sta incidendo sul territorio, come le nostre montagne, i nostri boschi, i nostri torrenti.

Non volevamo però rinunciare ad un momento collettivo in cui ritrovarsi e ripercorrere insieme alcune delle tappe costruite nel corso dell’anno. Ed è per questo che abbiamo immaginato per il 30 ottobre una passeggiata alla ricerca dei “segni dell’intercultura sul territorio”.

La giornata sarà l’espressione di diverse persone e diverse realtà che da anni si riconoscono all’interno dell’iniziativa ma sarà anche l’occasione per ritrovarsi, pur con modalità completamente nuove.

Il programma

La giornata, inizierà alle 10.30 di sabato presso il Laboratorio Sociale di Primiero. Passeggiando si ascolterà la storia di Burim, si vedranno dei bellissimi giochi dal mondo insieme ad Appm e alle 11.30 il ritrovo è fissato in Piazza Cesare Battisti a Fiera per il Flashmob contro la violenza di genere organizzato dall’Associazione traME e TErra all’interno del Festival Montano delle Pari Opportunità con l’accompagnamento dei ragazzi di ‘Officina delle Pèze’.

Si proseguirà poi verso il Parco Vallombrosa dove si potrà visitare la mostra corale “Sentirsi a casa”. Dopo un pic nic insieme, la passeggiata si dirigerà verso Siror dove l’Associazione traME e TErra racconterà “Il ritorno di Cristoforo” per poi chiudere al Centro Civico di Siror alle 14.30, dove si terrà la terza edizione della Festa della Cittadinanza.

Un momento pensato dal Focus Group Immigrazione insieme a tutte le Amministrazioni del territorio per dare il benvenuto a tutti i cittadini che hanno acquisito la cittadinanza italiana negli ultimi due anni. Al termine della giornata, momento musicale con atmosfera internazionale, sulle originali note di Johann.