Torna il 25° Mercatino di Natale di Trento, amico dell’ambiente: dal 24 novembre al 6 gennaio

Connect on Linked in

Idee sostenibili: piatti di pane e shopper in carta frutta. Al Mercatino di Natale con i treni storici speciali

Trento – Amico dell’ambiente. È questa una delle definizioni che meglio si addicono al Mercatino di Natale di Trento, atteso dal 24 novembre 2018 al 6 gennaio 2019 nelle storiche piazza Battisti e piazza Fiera. Da sempre attento alla sostenibilità, anche in occasione della 25a edizione continua il suo impegno all’insegna dell’ecologia e del rispetto verso l’ambiente. Rimane anche l’attenzione verso la mobilità a basso impatto e la valorizzazione dei prodotti a km 0, sia dell’artigianato che della gastronomia.

Il Mercatino amico dell’ambiente

Sapevate che l’energia elettrica utilizzata durante il Mercatino di Natale di Trento viene interamente prodotta da fonte rinnovabile? È stato infatti scelto come fornitore elettrico Dolomiti Energia S.p.A. che produce energia dalle centrali idroelettriche delle Dolomiti e offre energia pulita al 100%, con origine garantita dal Gestore dei Servizi Energetici. Una conferma della sensibilità verso l’ambiente e la sostenibilità che da sempre contraddistingue il Mercatino di Natale di Trento e che si traduce in iniziative concrete sul territorio.

L’efficienza energetica si accompagna alla raccolta differenziata e all’utilizzo di stoviglie lavabili o compostabili, che permette di ridurre al minimo il rifiuto residuo che non può essere riciclato.

Quindi tazze in ceramica, posate compostabili e piatti… “di pane”! Ebbene sì, piatti realizzati con l’impasto del pane, perfettamente commestibili, ideali per accompagnare le gustose pietanze.

Altra idea originale e sostenibile del Mercatino di Natale di Trento: l’utilizzo di shopper in carta frutta. Gli espositori consegneranno infatti ai visitatori, per i loro acquisti, utili sacchetti realizzati con la carta ottenuta dal riciclo dei contenitori Tetra Pak.

Un regalo prima di tutto all’ambiente, oltre che all’acquirente, che potrà riutilizzare il resistente e comodo sacchetto. Infine, anche il catalogo del Mercatino di Natale di Trento viene realizzato in carta eco-certificata a basso impatto ambientale.

Al Mercatino con il treno storico L’attenzione verso l’ambiente si traduce anche nella possibilità di una mobilità sostenibile. Raggiungere Trento in treno è comodo e veloce grazie ai numerosi collegamenti diretti da Monaco di Baviera, Bolzano, Verona, Venezia, Roma e Napoli. La fermata di riferimento è quella di “Trento” e dista dal centro storico appena 5 minuti a piedi. Inoltre, in occasione del Natale sono previsti treni storici speciali riservati ai visitatori del Mercatino, composti da locomotore elettrico d’epoca e carrozze degli anni ’50 e ’60, con partenze da Lecco, Bergamo e Brescia domenica 25 novembre, da Milano, Treviglio e Brescia domenica 2 e sabato 8 dicembre 2018 (info www.ferrovieturistiche.it). Una volta a Trento, le maggiori attrazioni della città si raggiungono facilmente a piedi, mentre la rete di servizio pubblico, autobus e navette, permette di raggiungere anche le zone più periferiche. Durante il Mercatino di Natale inoltre si può usufruire anche del simpatico trenino a disposizione dei visitatori: dalla centrale piazza Duomo si possono raggiungere gli angoli più suggestivi utilizzando le diverse fermate dislocate nella città. Infine, grazie alla Trentino Guest Card, gratuita per chi soggiorna almeno 2 notti in una delle oltre 90 strutture aderenti all’iniziativa, è possibile utilizzare liberamente i mezzi pubblici urbani ed extraurbani, treni compresi, nel territorio Trentino per tutta la vacanza. La Trentino Guest Card permette inoltre di entrare gratuitamente in più di 60 musei, tra cui il Muse, 20 castelli e più di 40 attrazioni. Chi vuole dedicarsi una vacanza a Trento può scegliere il pacchetto “La magia del Mercatino di Natale” comprensivo di: 2 pernottamenti con prima colazione, 1 cena con menù tipico natalizio presso ristorante a Trento aderente all’iniziativa “Natale a tavola” e 1buono di 5 euro spendibile presso le casette del Mercatino aderenti all’iniziativa, inoltre a scelta visita guidata al Castello del Buonconsiglio o in alternativa visita guidata alla città con degustazione di Trentodoc a Palazzo Roccabruna, Trentino Guest Card. Il tutto a partire da 132 euro a persona.