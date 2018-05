Torino, scontro tra treno e tir: 2 morti e diversi feriti

Connect on Linked in

Indagato per disastro ferroviario Darius Zujis, l’autista lituano di 39 anni alla guida del tir. L’uomo sarebbe risultato negativo all’alcoltest. Le vittime sono Roberto Madau, il macchinista 61enne del treno, e Stefan Aureliana, romeno di 64 anni che conduceva il mezzo di scorta tecnica al tir, un trasporto eccezionale. Stabili, al momento, le condizioni dei passeggeri feriti, diciotto delle trentuno persone che si trovavano a bordo del treno



Torino (Adnkronos) – A seguito dello scontro, tre vagoni dei cinque di cui era composto il treno sono deragliati trascinati dal locomotore che ha urtato il mezzo pesante a bordo del quale c’era un carico eccezionale.

Le vittime sono il macchinista del treno, morto sul posto, e il conducente del mezzo della scorta tecnica del tir. L’uomo, un 63enne di origine romena e residente in Lombardia, è stato portato in gravissime condizioni al Cto di Torino ed è deceduto poco dopo il ricovero. Sul treno regionale al momento dell’urto viaggiavano una trentina di persone. I feriti, tredici in codice verde, tre in codice giallo e tre in codice rosso sono stati trasportati al Cto di Torino e negli ospedali di Ciriè, Chivasso, Ivrea e San Giovanni Bosco di Torino.

Tra i più gravi c’è la capotreno. La donna, rimasta incastrata tra le lamiere e liberata dopo un’ora dai vigili del fuoco, è ricoverata in prognosi riservata al Cto di Torino con diversi traumi, tra cui una frattura al bacino che i sanitari stanno finendo di operare. Intubata e in coma farmacologico, la capotreno, si apprende da fonti sanitarie, nell’urto ha riportato anche un trauma facciale e traumi da schiacciamento.

Sempre al Cto è ricoverata in osservazione un’altra donna che ha riportato un trauma cranico e la frattura di una gamba e un giovane che subito era apparso in gravi condizioni poi scongiurate dagli accertamenti e che dovrebbe essere dimesso in mattinata. E’ rimasto invece illeso il conducente del tir. A stabilire l’esatta dinamica dell’incidente sarà un’inchiesta.

Per garantire gli spostamenti ai pendolari della linea Chivasso – Aosta, interrotta per la rimozione delle carrozze del treno regionale deragliate, Trenitalia garantirà i collegamenti con autobus sostitutivi.