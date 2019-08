A Tonadico sabato mattina cerimonia di intitolazione Via a Chiara Lubich. Domenica a Imèr Estate Insieme con le Acli

Connect on Linked in

Mariapoli Europea, verso la conclusione. A Tonadico verrà intitolata una strada a Chiara Lubich. Nella Pieve di Fiera di Primiero l’impegno pubblico per la fraternità di tutti i partecipanti. Sabato ci sarà anche la presidente dei Focolari, Maria Voce con l’Arcivescovo Lauro Tisi

Primiero (Trento) – Sabato 10 agosto alle ore 9.30, alla presenza di Maria Voce, presidente del Movimento dei Focolari verrà intitolata dalle autorità locali una strada a Chiara Lubich.

Sorge proprio in questa via “Baita Paradiso”, una piccola e semplice casa offerta nel 1949 a Chiara Lubich da una parente di una delle sue prime compagne.

È qui che la fondatrice dei Focolari visse nell’estate di quell’anno un particolare momento di comprensione dell’Opera che stava nascendo, conosciuto in seguito come “Paradiso ‘49”

Sabato 10 Agosto, Ore 9.30-10.30: Intitolazione strada a Chiara Lubich con Maria Voce Emmaus

Sabato 10 Agosto, Ore 15.30-20.00 conclusioni e festa – Auditorium di Fiera di Primiero

Per collegarsi alla diretta, cliccare qui o sul canale Youtube “European Mariapolis”

Quattro settimane intense

Quarta e ultima settimana per questa originale esperienza che ha visto radunate nella Valle di Primero circa 2800 persone provenienti da 38 paesi e di 35 lingue diverse provenienti da tutta Europa e da altri continenti. La presenza dei giovani e dei ragazzi è stata significativa. Inoltre non sono mancate le presenze di persone di diverse confessioni cristiane – oltre ai cattolici, anche ortodossi, evangelici, luterani, anglicani, riformati, battisti, ecc. – di varie fedi e di convinzioni non religiose. Un’esperienza significativa è stata quella vissuta da circa 800 persone che nell’arco di questo mese si sono recate a Trento, città natale di Chiara Lubich, per visitarne i luoghi che rappresentano la memoria della storia della nascita dei Focolari.

Estate Insieme Acli a Imèr Torna il tradizionale appuntamento delle Acli trentine, domenica 11 agosto a Imèr. Sarà soprattutto l’occasione per una valutazione complessiva della situazione trentina da parte del presidente provinciale Luca Oliver al fine di delineare le iniziative del prossimo autunno da parte del movimento aclista. Programma: 9:30 accoglienza partecipanti – 11:00 intervento del Presidente delle Acli trentine Luca Oliver. A seguire Santa Messa officiata da don Cristiano Bettega, accompagnatore spirituale Acli trentine – 12:45 pranzo, festa con balli, giochi, animazioni e intrattenimenti fino al tardo pomeriggio.

In breve

Il Cardinale Pietro Parolin a Primiero. In questi giorni il cardinale Parolin celebra a Siror alle ore 8.30 la santa messa. Domenica 11 agosto celebra a Sagron alle ore 10.oo.