Tisane & Pensieri, al via una nuova rubrica su LaVocedelNordEst a cura di Annalisa Borghese

di Annalisa Borghese

Siamo così di corsa dentro il ritmo innaturale della società dei consumi, i sensi azzerati o all’erta, la mente nel rimuginio, che altre strade possibili non se ne vedono.

Eppure ci sono. Fosse anche un viottolo di campagna, e chissà dove porta… Ci sono altre strade e sono belle.

Questa rubrica vorrebbe assomigliare ad un viottolo di campagna. Che sia in una giornata di sole e vento o sotto una pioggerellina fine, decidetelo voi… Immaginatelo mentre sorseggiate una tisana e “ascoltate” dove vi portano questi pensieri…

Chi sono

Vivo in mezzo alle parole, per piacere e per lavoro. Dal giornalismo ai racconti per bambini, ai libri e poi al counseling, mi dà gioia scoprire le possibilità evolutive che la Vita ci offre e raccontarle attraverso la scrittura. La tisana è il mio rito serale, ma anche una pausa pomeridiana dove “entrano” solo parole scelte o almeno ci provo. annalisa.borghese@gmail.com