“Tira Turi Sofà Solà” dopo il successo nel Bellunese arriva al Teatro di Canal San Bovo, mercoledì 4 luglio alle 20.30

Uno spettacolo comico per tutte le età di e con Giulia Pivetta e Valentino Bettega

Canal San Bovo (Trento) – Arriva anche nel Vanoi il divertente spettacolo teatrale “Tira Turi Sofà Solà” di e con Giulia Pivetta e Valentino Bettega. Andrà in scena mercoledì 4 luglio alle 20.30 al teatro oratorio di Canal San Bovo alle 20.30.

Una commedia divertente

Sofà e Solà sono due clown demodé e a tratti malinconici, attori di professione ma non troppo amici. Un giorno, la loro vita viene sconvolta dall’arrivo di una notizia travolgente: il presidente della repubblica li invita a preparare uno spettacolo per una grande occasione. I due non possono che accettare entusiasti, mettendosi subito al lavoro. Ma la loro inesperienza giocherà molto ‘sporco’, rendendo così difficile ogni tentativo. Una commedia divertente da non perdere con due giovani talenti del teatro di casa.

I protagonisti

Giulia Pivetta ha frequentato il corso superiore per attore di prosa presso l’Accademia di teatro di Alessandra Galante Garrone di Bologna, proseguendo poi la sua formazione con numerosi stage nazionali ma non solo.

Mentre Valentino Bettega, già molto noto in valle per le sue numerose performance teatrali, è laureato in Discipline delle spettacolo al Dams di Bologna ma ha al suo attivo anche un percorso di formazione nel doppiaggio cinematografico.