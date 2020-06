Tiarno di Sotto, disabile in carrozzina cade e muore in un torrente

Grave incidente mortale in Val di Ledro

Trento – Ha perso la vita un uomo disabile di 57 anni, del posto, Giampiero Fedrigotti. L’uomo era in carrozzina su una pista ciclopedonale a Tiarno di Sotto – quando per ragioni ancora da chiarire – è caduto nel torrente Massangla.

Imediato l’intervento dei sanitari, con il supporto dei vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri di Riva del Garda per ricostruire la dinamica del tragico incidente.

Particolarmente complicate le operazioni per tentare di salvare l’uomo, ma non c’è stato nulla da fare. Lutto in paese per la scomparsa di Fedrigotti.