Thun presenta bomboniere per nozze gay

Connect on Linked in

Tra le novità del programma 2018 dell’azienda bolzanina

Bolzano – Si chiamano “coppia sposi lei + lei” e “coppia sposi lui + lui” e sono la principale novità del programma 2018 della Thun.

A poco meno di un anno dall’approvazione della legge sulle unioni civili in Italia, l’azienda bolzanina, conosciuta in tutto il mondo per i suoi angioletti in ceramica, ha ampliato la sua collezione di bomboniere: due donne oppure due uomini che si tengono abbracciati con un cuore in mano. “Abbiamo raccolto una esigenza del mercato”, dice l’ad di Thun Paolo Denti.

“E’ un piccolo grande segnale verso la comunità omosessuale”, commenta il presidente dell’Arcigay Bolzano, Andreas Unterkicher.