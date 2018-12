“The Compassionate friends”, Candele accese in tutto il mondo per non dimenticare i figli scomparsi: domenica 9 dicembre dalle 19 alle 20 anche nel Primiero Vanoi e ad Agordo

Connect on Linked in

Domenica 9 dicembre dalle 19 alle 20 accendi una candela (in sicurezza) sul terrazzo o sul balcone di casa, per tutti i figli che non sono più in vita: “che la loro luce possa brillare per tutta la notte”

NordEst – Il giorno delle “Candele degli Amici nel Dolore” in tutto il mondo, unisce famigliari ed amici accendendo candele per un’ora per onorare e ricordare i figli deceduti a qualsiasi età, per qualsiasi causa.

Le candele vengono accese alle 19.00, la sera ora locale, creando così un’onda virtuale di luce, centinaia di migliaia di persone commemorano e onorano la memoria dei figli in un mondo che trascende tutti i confini etnici, culturali, religiosi e politici. Si unirà all’iniziativa del Primiero Vanoi anche l’associazione “Genitori sempre” di Agordo.

In occasione dell’evento mondiale della candela della memoria verrà celebrata una santa messa in onore dei nostri angeli delle valli di Primiero e Vanoi. Quest’anno la santa messa si terrà nella chiesa parrocchiale di Tonadico alle ore 10:30, dove al termine verranno distribuite delle candele.