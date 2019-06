“The Bastard Sons of Dioniso”, ecco il “Falegname”: single e nuovo video sui luoghi della Guerra, con tour a NordEst

Connect on Linked in

Il video, diretto da Matteo Scotton, è stato girato in alcuni degli storici siti bellici trentini della Grande Guerra

NordEst – “Il falegname” è un brano estratto da “Cambogia”, l’ultimo album di The Bastard Sons Of Dioniso, uscito per Fiabamusic/Believe nel dicembre 2017. Il singolo viene ora riproposto in una versione nuova e riarrangiata, che vede insieme le voci del trio rock trentino e quella di Davide “Divi” Autelitano, cantante e bassista de I Ministri.

The Bastard Sons of Dioniso, inoltre, saranno a breve in tour per una nuova stagione di concerti che li vedrà impegnati da Nord a Sud Italia.

Il nuovo video

Il falegname cerca un bene come chi, alla guerra, cerca un fine salvifico. E il passo che va da vivere a

sopravvivere è breve, la guerra è tutta di posizione, lì in trincea.

“Dall’inferno non si porta a casa un bel souvenir” canterebbero i Bastard con gloria: ma nemmeno un selfie agevole, tra le tempeste d’acciaio delle corde tirate a urlare sotto al rumore della prima linea. Occorrerà un colpo di mano dall’esito diseguale: la storia, si dice, ricorre ora in veste di tragedia, ora in veste di farsa. Ed eccola, la formula, sul confine dell’impero e sul finale, che salva il nostro Falegname. È una soluzione possibile, vietato spoilerare. Formazione TBSOD:

MICHELE VICENTINI – VOCE, CHITARRA

JACOPO BROSEGHINI – VOCE, BASSO

FEDERICO SASSUDELLI – VOCE, BATTERIA

Tour al via

8 giugno – CORDOVADO (PN) – Piazza Santa Caterina

21 giugno – MERCATELLO SUL METAURO (PU) – In the Mood

19 luglio – TREVISO – Suoni di Marca Festival

20 luglio – MINERBE (VR) – Minerbeat Festival

26 luglio – CASTELFRANCO EMILIA (MO) – Festa dell’Unità Bosco Albergati

27 luglio – MALESCO (VB) – Pirates of Rock

3 agosto – RIVOLTELLA SUL GARDA (BS) – Festival Rock Noi Musica

4 agosto – ROMA – ‘Na Cosetta Estiva Festival

17 agosto – SCHIO (VI) – Like at Woodstock Festival

24 agosto – SARCEDO (VI) – Sarcedo Summer Fest