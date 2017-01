Thailandia, strappano la bandiera nazionale: arrestati due italiani (VIDEO)

Due giovani italiani sono stati arrestati con l’accusa di aver vilipeso la bandiera nazionale thailandese gesto considerato gravissimo nel paese asiatico. “Scusateci, ma da noi il tricolore non è così importante”, è stata la replica dei due giovani

- Guarda il Video ripreso dalle telecamere

Bolzano - Il fatto, riferisce il ‘Bangkok Post’, è avvenuto sabato sera nella celebre località turistica di Krabi. I due, che secondo la polizia locale si chiamano Tobias e Ian e hanno rispettivamente 20 e 18 anni, sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza mentre, dopo essere usciti da un pub, strappavano delle bandiere appese a un muro.

Il video è poi stato poi pubblicato su Facebook, scatenando una vera e propria campagna d’odio con migliaia di commenti sdegnati.

Identificati dalla polizia, i due sono stati arrestati in una pensione non lontano dal luogo dell’incidente e nel corso dell’interrogatorio hanno ammesso di essere le persone del video, anche se hanno detto di non ricordare nulla di quella serata perché “troppo ubriachi”.

“Amiamo la Thailandia, amiamo i thailandesi, ma non conoscevamo la legge. Vogliamo chiedere scusa”, hanno aggiunto.

Accusati di vilipendio, per la legge thailandese rischiano una multa di poco più di 100 euro e una pena massima di 2 anni di carcere. L’ambasciata italiana a Bangkok è in contatto con le famiglie dei due connazionali. E’ quanto riferiscono fonti della Farnesina, secondo cui l’ambasciata sta seguendo il caso con la massima attenzione.

Intanto, a quanto si apprende a Bangkok, una decisione del giudice in merito alla sorte dei due italiani è attesa per le prossime ore.