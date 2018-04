TGR Bolzano in onda nonostante il principio d’incendio nella sede altoatesina

Connect on Linked in

Fumo nella sede Rai di Bolzano

Bolzano – Principio d’incendio nella sede Rai di Bolzano. A causa del fumo locali evacuati. Pompieri sul posto. Nessun ferito ma al momento la sede è inagibile.

Ha causato parecchio fumo un incendio che si è sprigionato nel tardo pomeriggio nella sede della Rai di Bolzano, in piazza Mazzini, dove sono in corso dei lavori. Alcuni piani dell’edificio sono stati evacuati per precauzione e per permettere la ventilazione degli stessi.

Il tg della sera andato in onda in condizioni difficili, come segnalato dagli stessi giornalisti Rai.