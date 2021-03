Un anno di pandemia nella Comunità di Primiero: il punto con le Apsp locali, i Vigili del fuoco e il Settore sociale (VIDEO)

Edizione 92 del Tg della Comunità di Primiero in onda ogni giorno alle 13 e alle 19 sul canale 604 TNN Trentino tv

Primiero (Trento) – Un anno di pandemia nella comunità di Primiero. Nel Tg della Comunità, la voce di chi ha operato in prima linea in questi mesi, per rispondere ai bisogni della popolazione locale.

Michela Tomas, Responsabile del Settore sociale e Verena Loss, Spazio Argento raccontano quali sono i nuovi bisogni della comunità

Alberto Tisot, Ispettore dei Vigili del fuoco dell’Unione di Primiero, ricorda i primi difficili interventi con le mascherine, oltre all’importante supporto nella distribuzione dei dispositivi nelle case

Daniela Scalet (presidente Apsp S. Giuseppe Primiero) e Bruno Menguzzo (presidente Apsp valle del Vanoi). Il punto su vaccinazioni, visite e attività Apsp