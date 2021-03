Un anno di pandemia nella Comunità di Primiero: il punto con le Apsp locali, i Vigili del fuoco e il Settore sociale (VIDEO)

Posted on

In otto mesi, furti in abitazione -15% Trento – Negli ultimi otto mesi, i delitti in provincia di Trento sono calati del 10,1%, passando da 5.071 a 4.548, mentre i furti in abitazione sono diminuiti del 15,2% (da 2.424 a 2.227). Nella sola città di Trento, nel medesimo periodo di riferimento, è stata registrata una flessione […]