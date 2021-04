Tg Primiero 94: il punto sull’estate, nuova scuola in zona Vallombrosa, a tu per tu con il nuovo direttore di Santa Croce

Posted on

Insulti e sputi da una baby gang ad una coppia in Veneto, a Torino insulti verso una famiglia residente. Intanto il ‘coronavirus’ arriva in Europa. Rafforzati i controlli a Fiumicino e Malpensa. Gli italiani possono lasciare Wuhan via terra, poi osservazione di 14 giorni in ospedale. Niente feste del Capodanno cinese a Roma e Milano […]