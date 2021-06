Tg Comunità di Primiero 95: nuovo Ponte ‘Rio San Pietro’, Scuola materna Tonadico, chiodo d’oro a Depaoli e antica strada Schenèr (VIDEO)

E’ in onda l’edizione 95 del Tg della Comunità di Primiero su TNN canale 604 ogni giorno alle ore 13 e 19 o sul canale Youtube della Comunità di Primiero

Primiero (Trento) – In questa nuova edizione del Tg della Comunità di Primiero, in primo piano il nuovo ponte a funi in fase di ultimazione sul rio “San Pietro” tra i comuni di Imèr e Mezzano con le interviste ai sindaci dei due comuni, Giampiero Zugliani e Antonio Loss, accompagnati dal Commissario della Comunità di Primiero, Roberto Pradel (nella foto in basso).

Proprio su iniziativa della Comunità di Primiero, è stata infatti progettata, ed è in fase di avanzata realizzazione, una passerella pedonale a scopo escursionistico in località “Rivo San Pietro”, nei Comuni di Imèr e Comune di Mezzano di Primiero (Tn), con la finalità di poter consentire ad escursionisti e turisti un facile transito tra le due sponde della gola rocciosa che ospita il suddetto corso d’acqua, evitando così un tratto di sentiero pericoloso che sarà dismesso a seguito della realizzazione dell’opera. L’opera è stata promossa dai due Comuni e realizzata con fondi della Comunità di Primiero, per un importo delle sole opere di 340.000 Euro circa, oltre a iva e spese tecniche ed accessorie.

Il ponte, ad esclusivo utilizzo pedonale, sarà costituito da quattro funi portanti da 44 mm di diametro, ancorate alle pareti rocciose laterali della gola in cui scorre il corso d’acqua. La sezione dell’impalcato è trapezoidale, con le funi inferiori poste sotto i traversi dell’impalcato ad un interasse di circa 145 cm e le funi superiori inserite nei due parapetti della passerella con intervia di circa 200 cm. La distanza verticale tra le due funi di uno stesso lato è di circa 128 cm. La lunghezza orizzontale fra gli ancoraggi, che saranno posti al medesimo livello, è di circa 73 metri (lunghezza dell’impalcato di circa 66 m) e la tensione di posa è di circa 24 tonnellate per ciascuna fune, in modo da ottenere una struttura non troppo rigida, ma nemmeno eccessivamente oscillante. La massima altezza della passerella sul fondovalle è di circa 32 metri.

I lavori sono realizzati dal Consorzio valligiano formato dall’impresa Zanetel Mauro, dall’impresa edile Zugliani srl e dalla ditta Dino Cosner, specializzata in opere di difesa del suolo, disgaggi e lavori in ambiente montano. Il progetto e la Direzione Lavori sono stati affidati allo Studio Ingegneria per la Montagna di San Martino di Castrozza di Boghetto Andrea, mentre il Coordinamento per la sicurezza è compito dell’ing. Riccardo Nami. I getti di calcestruzzo sono stati eseguiti con l’intervento dell’elicottero della ditta Elicampiglio, di base a Primiero.

Materna Tonadico, cantiere al via

I nuovi importanti lavori al via, nella scuola materna di Tonadico, illustrati dai tecnici Roberto Pezzato e Mauro Gobber.

Chiodo d’oro a Depaoli

Il chiodo d’oro alla nota guida alpina, Gianpaolo Depaoli che si racconta ai nostri microfoni. Il suo segreto? La moglie, da sempre ‘grande pilastro’ della famiglia.

Riemerge l’antica strada dello Schenèr

L’antica strada e il forte della Val Schenèr nel servizio realizzato in collaborazione con Ervino Filippi Gilli e Luca Girotto. Proprio Girotto dedicherà a breve un nuovo libro al Forte della Val Schenèr.