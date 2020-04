Dopo l’informativa di Conte in Aula, il punto con la senatrice trentina Testor: risposte Ue inadeguate, ecco come cambia Roma (VIDEO)

La senatrice Elena Testor (Fi) alla vigilia del vertice europeo: da Ue finora risposte sbagliate e critica anche il Governo sulle misure in campo. Non mancano i riferimenti locali, con il futuro dell’economia trentina dopo l’emergenza. Ma Testor parla anche dei lavori dell’aula e della vita a Roma che cambia completamente

Roma – “Se le forze politiche che sostengono la maggioranza sono divise sulle scelte strategiche da promuovere e sostenere come possiamo essere autorevoli in Europa?

Giovedì 23 aprile quale posizione assumerà il nostro Presidente del Consiglio? Quella del Partito Democratico? Quella di Italia Viva o forse quella del Movimento 5 Stelle?”. Lo ha ribadito in queste ore la senatrice trentina di Forza Italia, Elena Testor, nel corso del dibattito sul Consiglio europeo al Senato.

“Tutti sappiamo che sono posizioni divergenti ed inconciliabili – ha aggiunto la parlamentare azzurra – e il risultato sarà che l’Italia interpreterà un ruolo ambiguo ed ininfluente. Questo lusso i cittadini italiani non se lo possono permettere, non ora” “Non possiamo non ricordare che le prime risposte dell’Unione europea siano state purtroppo inadeguate, basti pensare alle dichiarazioni del presidente della Bce, Christine Lagarde.

Tuttavia gli errori non sono stati commessi solo dai leader europei ma anche dal nostro Governo. Le risposte servono oggi o le aziende che oggi sono chiuse per necessità domani non riapriranno per mancanza di liquidità. Servono ingenti investimenti. Dall’Europa, dal nostro Governo ma subito, adesso, o sarà troppo tardi.”

Braccio di ferro in Europa. Giovedì 23 aprile alle 15 il Consiglio Europeo, cioè l’organo che comprende i capi di stato e di governo dell’Unione Europea, si riunirà in videoconferenza per uno degli incontri più attesi degli ultimi anni. Il principale argomento sarà infatti la creazione di un nuovo strumento di sostegno economico ai paesi europei più colpiti dalla pandemia da coronavirus. L’esito più probabile del summit rimane l’approvazione delle tre misure prese dall’Eurogruppo di due settimane fa e un compromesso generico sul Fondo.

L’emergenza in Trentino

Ma la senatrice trentina – che è anche Procuradora del Comun general de Fascia – nella nostra intervista in collegamento da Roma, ci racconta anche come è cambiata la vita dell’aula dopo l’emergenza, soffermandosi sui problemi locali e sulle prospettive future per famiglie e imprese.

